Mi alzo all’una tutti i giorni mangio il brodo e due gelati al giorno gusto fiordilatte | i segreti di longevità della signora Gianna la 105enne che ha conquistato Sanremo

La signora Gianna, 105 anni, vive a Sanremo e ha condiviso alcuni dettagli sulla sua routine quotidiana. Si alza all’una del mattino, preferisce dormire fino a tardi e si corica intorno alle dieci e mezzo di sera. La sua alimentazione comprende due gelati al giorno al gusto fiordilatte e cioccolatini fondenti, mentre evita di mangiare dolci tradizionali.

Dopo l'apparizione all'Ariston, la super centenaria ligure si racconta in un'intervista al Corriere della Sera. I segreti della sua dieta, i no ad Alain Delon e uno sguardo disincantato e pragmatico sulla vita “Mi alzo all’una, sono dormigliona. E la sera mi metto a letto intorno alle dieci e mezzo. I dolci? Non li mangio, ma mi concedo due gelati al giorno gusto fiordilatte, quello della vaschetta, e poi i cioccolatini fondenti”. Comincia in modo spiazzante, ribaltando ogni rigida regola sulla longevità, il racconto che Gianna Pratesi affida alle pagine del Corriere della Sera. A pochi giorni dal traguardo dei 106 anni (li... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

