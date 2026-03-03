Meteo Giuliacci temperature e piogge | come sarà marzo

Nel mese di marzo, le previsioni indicano temperature che varieranno tra valori più elevati e altri più bassi, accompagnate da piogge che si manterranno moderate e non eccessivamente abbondanti. Le informazioni provengono dal sito di Mario Giuliacci, esperto di meteorologia. La situazione climatica sarà caratterizzata da oscillazioni di temperatura e da precipitazioni poco intense.

Temperature altalenanti e piogge non abbondanti: questo quanto ci aspetta nel mese di marzo, come si legge sul sito del colonnello Mario Giuliacci, meteogiuliacci.it. Dunque, non ci saranno né colpi di coda dell'inverno né anticipazioni dell'estate. Tuttavia, nelle prime settimane, ci saranno delle giornate insolitamente miti. Per via dell'alta pressione, quindi, almeno fino al 10 marzo ci saranno poche piogge, mentre le temperature saranno in genere al di sopra della norma. Poco prima della metà del mese, invece, l'alta pressione potrebbe essere sostituita dall'umido flusso atlantico, che porterà con sé alcune perturbazioni. Tra circa due settimane le piogge potrebbero essere più regolari e diffuse. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

