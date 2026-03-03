Messico il Mondiale si avvicina ma a Monterrey piove in sala stampa!

A Monterrey, in Messico, la sala stampa ha registrato pioggia all’interno, mentre si avvicina l’inizio del Mondiale previsto per l’11 giugno. Questo sarà il primo torneo con 48 squadre partecipanti. Nel frattempo, si intensificano le preoccupazioni sulla sicurezza e sulla praticabilità degli impianti sportivi nel paese.

Si avvicina la data dell'11 giugno, che sancirà l'inizio del prossimo Mondiale, il primo a 48 squadre, ma al tempo stesso cresce la preoccupazione per il livello di sicurezza e per l'agibilità degli impianti, soprattutto in Messico. Sui social è circolato questo video in cui si vede un'intensa perdita d'acqua dal soffitto della sala stampa dell'Estadio Monterrey di Guadalupe, contenuta addirittura con dei secchi. Lo stadio ospiterà quattro partite del torneo, a partire dalla sfida tra la Tunisia e una qualificata europea il prossimo 14 giugno.