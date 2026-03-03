Il mercato immobiliare nel Canton Ticino attira un numero crescente di italiani che cercano casa oltre confine. Negli ultimi mesi, sono aumentate le richieste di acquisto di immobili da parte di acquirenti provenienti dall’Italia. Molte di queste persone sono interessate a soluzioni abitative tra città e zone rurali del territorio ticinese. La tendenza si riscontra in diverse aree del cantone, spinta dalla volontà di trovare soluzioni più accessibili.

Il Canton Ticino sta vivendo una fase di rinnovato interesse da parte degli acquirenti italiani. Complici l’instabilità fiscale percepita in Italia, i tassi ipotecari svizzeri ancora competitivi e una qualità della vita costantemente ai vertici europei, le richieste di informazioni su compravendite immobiliari nella Svizzera italiana sono in crescita costante. Non si tratta solo di grandi patrimoni in cerca di riparo fiscale. Sempre più famiglie e professionisti — frontalieri, lavoratori in smart working, imprenditori con attività transfrontaliere — valutano concretamente l’acquisto di un immobile in Ticino come scelta di vita, non solo come investimento. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Mercato immobiliare in Ticino: perché sempre più italiani guardano oltre confine

