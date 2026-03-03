Meloni | Record storico occupazione femminile risultato di cui vado fiera – Il video

Il governo ha annunciato che durante il suo mandato è stato raggiunto un record storico di occupazione femminile. La premier ha dichiarato di essere fiera di questo risultato e ha evidenziato come sia un traguardo importante per il paese. La notizia è stata diffusa attraverso un video pubblicato dall’Agenzia Vista e risale al 3 marzo 2026.

(Agenzia Vista) Roma, 03 marzo 2026 "Vado fiera del record storico di occupazione femminile, che è stato raggiunto nel corso del mandato di questo governo". Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo a Roma in occasione dell'evento "La democrazia italiana compie ottant'anni" che celebra la ricorrenza del voto alle donne. Chigi Fonte: Agenzia Vista