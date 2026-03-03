Il collettivo ha organizzato una festa di Carnevale al parco delle Caprette, con una grande partecipazione di ragazzi e residenti. Casa Bettola ha deciso di replicare alle polemiche, sostenendo che non vi siano stati atti violenti e definendo l’evento come un’“emancipazione liberatoria”. La discussione si è accesa dopo le dichiarazioni di un politico, che ha definito l’evento una “ghigliottina choc”, e Casa Bettola ha risposto con fermezza.

Reggio Emilia, 3 marzo 2026 – Casa Bettola non arretra. Anzi, spiega. Non c’era nulla di violento, per i ragazzi del collettivo che hanno organizzato la partecipatissima festa del Carnevale popolare al parco delle Caprette. Sul fronte che non indietreggia c’è anche Aq16, che pure era lì sabato quando si è consumato il gioco della ghigliottina che ha fatto infuriare tutto il centrodestra, oltre a diversi esponenti dem reggiani. Le teste di cartone volate via e raccolte in una cesta? “Uno strumento di emancipazione ideale da ciò che ci opprime, come i Re e le loro guerre, realizzata in continuità con la storia liberatoria del carnevale”, questa la convinzione del collettivo che non si è scusato davanti alle molteplici richieste arrivate da più parti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Meloni e la ghigliottina choc, Casa Bettola non si scusa e rilancia: “Solo un’emancipazione liberatoria”

Choc al parco delle Caprette: Meloni ‘decapitata’ con la ghigliottinaReggio Emilia, 2 marzo 2026 – Sarebbe soltanto “un’allegoria”, secondo gli attivisti dei collettivi ‘Lab Aq16’ e ‘Casa Bettola’ (storico...

Choc al parco a Reggio Emilia: Giorgia Meloni ‘decapitata’ con la ghigliottinaReggio Emilia, 2 marzo 2026 – Sarebbe soltanto “un’allegoria”, secondo gli attivisti dei collettivi ‘Lab Aq16’ e ‘Casa Bettola’ (storico...

Approfondimenti e contenuti su Casa Bettola

Temi più discussi: Meloni e la ghigliottina choc, Casa Bettola non si scusa e rilancia: Solo un’emancipazione liberatoria; Reggio. Ghigliottina con la faccia di Meloni, bufera sul Carnevale di Casa Bettola; Meloni decapitata con una ghigliottina al Carnevale di Casa Bettola, Fdi insorge: Chiedete scusa. Ecco la risposta; Al carnevale una ghigliottina di cartone con la testa di Giorgia Meloni: insorge Fratelli d’Italia.

Al carnevale una ghigliottina con la testa di Giorgia MeloniE' polemica a Reggio dopo che al Carnevale popolare organizzato dal centro sociale Casa Bettola è apparsa una ghigliottina di cartone sotto la quale sono finite sagome raffiguranti la premier Giorgia ... rainews.it

Ghigliottina per Meloni e Trump a una festa di Carnevale, FdI insorgeScoppia la polemica a Reggio Emilia per una ghigliottina di cartone sotto la quale sono finite delle sagome raffiguranti le teste della premier Giorgia Meloni, ma anche quelle di altri leader ... ansa.it

Nel corso del Carnevale Popolare di Reggio Emilia alcuni esponenti del centro sociale Casa Bettola si sono divertiti ghigliottinando esponenti del mondo politico nazionale e internazionale, tra i quali la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Mi fa pena chi n - facebook.com facebook