Melito Irpino sequestrato terreno di 1000 mq | denunciato il proprietario

A Melito Irpino, i Carabinieri del Nucleo Forestale hanno sequestrato un terreno di 1000 metri quadrati dopo aver scoperto sbancamenti e scarpate eseguiti senza autorizzazione su un’area a rischio idrogeologico. Il proprietario dell’area è stato denunciato per aver effettuato lavori senza permesso. Il sequestro è stato eseguito nel corso di un intervento di controllo sul territorio.

I Carabinieri del Nucleo Forestale scoprono sbancamenti e scarpate realizzati senza autorizzazione su un’area a rischio idrogeologico: scatta il sequestro. Controlli mirati contro i reati ambientali. Melito Irpino (AV) – Nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Mirabella Eclano, insieme ai colleghi dell’Arma territoriale, hanno denunciato un 30enne del posto, ritenuto responsabile di interventi edilizi abusivi su un terreno di sua proprietà. Sbancamenti e scarpate senza autorizzazioni. L’indagine condotta dai militari ha permesso di accertare che l’uomo aveva effettuato, senza alcuna autorizzazione, uno sbancamento e il livellamento di un’area di circa 1000 metri quadrati, realizzando due scarpate ciascuna con un dislivello di circa tre metri. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Melito Irpino, sequestrato terreno di 1000 mq: denunciato il proprietario Melito Irpino: sequestro di botti illegali, denunciato 55enneCarabinieri sequestrano oltre 25 kg di fuochi pirotecnici a Melito Irpino: denunciato un 55enne per detenzione di materiale esplodente e ricettazione... Melito Irpino, sequestrati fuochi pirotecnici: denunciato 55enneI Carabinieri della Stazione di Grottaminarda, hanno deferito in stato di libertà un 55enne, già noto alle Forze dell’Ordine, per “fabbricazione e...