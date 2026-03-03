Melania Trump presiede il Consiglio di Sicurezza | prima volta nella storia ONU Ma fuori dal Palazzo di Vetro il mondo brucia

Il 3 marzo 2026, per la prima volta nella storia delle Nazioni Unite, una donna ha presieduto il Consiglio di Sicurezza: si tratta di Melania Trump, che ha assunto ufficialmente il ruolo. L’evento ha suscitato grande attenzione, mentre nel mondo si registrano numerosi conflitti e crisi umanitarie. La presidenza di questa figura esterna al consesso internazionale ha attirato l’interesse dei media.

Lunedì 3 marzo 2026 è entrato nei libri di storia delle Nazioni Unite. Per la prima volta dall’istituzione dell’organismo, avvenuta nel 1945, la consorte di un capo di Stato ha preso posto sulla sedia della presidenza del Consiglio di Sicurezza. Melania Trump, first lady degli Stati Uniti, ha aperto e condotto la sessione dedicata al tema “Bambini, Tecnologia ed Educazione nei Conflitti”, sfruttando il turno di presidenza mensile che gli USA ricoprono nel mese di marzo per rotazione. Il portavoce del segretario generale dell’ONU, Stéphane Dujarric, aveva confermato pochi giorni prima che si sarebbe trattato di un evento senza precedenti:. 🔗 Leggi su Cultweb.it

