Il match tra l’Al Sadd di Roberto Mancini e l’Al Hilal di Simone Inzaghi è stato rinviato poche ore prima del fischio d’inizio. La decisione è stata ufficializzata dalla Afc per motivi di sicurezza, rendendo impossibile la disputa dell’incontro. La partita, che avrebbe visto sfidarsi due allenatori italiani, non si terrà come programmato e sarà recuperata in un momento successivo.

L'escalation militare tra Iran, USA e Israele blocca il calcio in Qatar e Arabia Saudita; rinvio forzato per Al Sadd-Al Hilal e fuga di CR7 a Madrid. A poche ore dal fischio d'inizio, il verdetto della Afc è diventato ufficiale: la sfida tra l'Al Sadd di Roberto Mancini e l'Al Hilal di Simone Inzaghi è stata rinviata a data da destinarsi. Nella mattinata di oggi, la Confederazione asiatica ha ratificato lo stop forzato all'andata degli ottavi di Champions League, una decisione inevitabile dopo l'escalation militare che ha colpito l'area del Golfo. Il clima di massima allerta, innescato dagli attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele contro l'Iran e dalla successiva rappresaglia di Teheran, ha reso impossibile garantire gli standard minimi di sicurezza per atleti e tifosi nel quadrante di Doha.

© Serieagoal.it - Medio Oriente in fiamme: rinviato il “derby” Mancini-Inzaghi per motivi di sicurezza

