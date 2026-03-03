McTominay salta Napoli-Torino | di nuovo lo stesso problema

Scott McTominay non prenderà parte alla partita tra Napoli e Torino a causa di un problema fisico che lo ha già tenuto fuori in precedenza. La sua assenza si aggiunge alle difficoltà del centrocampo, lasciando i tecnici senza uno dei giocatori chiave. La squadra dovrà quindi trovare alternative per affrontare l’impegno di campionato. La decisione è stata comunicata ufficialmente dai responsabili della società.

Ancora una brutta notizia per i tifosi del Napoli. Scott McTominay non sarà disponibile per la partita contro il Torino e continua a lottare con lo stesso problema fisico che lo tormenta da mesi Il centrocampista scozzese, arrivato al Napoli nell’estate del 2024 dal Manchester United, sta facendo ancora i conti con una tendinopatia, un disturbo muscolare che gli provoca fastidio e dolore. Secondo le ultime valutazioni, McTominay non si è ancora unito stabilmente agli allenamenti di gruppo e continua a lavorare a parte per cercare di recuperare al meglio. Per il momento non ci sono indicazioni precise sui tempi di recupero, perché la priorità del Napoli è evitare ricadute e far sì che il giocatore torni in campo solo quando sarà davvero pronto. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Benfica, Mourinho: “Assenze Napoli? Non avere De Bruyne ma avere McTominay è lo stesso!”Mourinho: ”Non mi faccia ridere con i giocatori che mancano, perché non avere De Bruyne ma avere McTominay è lo stesso.

McTominay salta anche il Verona, forse torna col TorinoMcTominay salta anche il Verona, forse torna col Torino Ecco cosa si scrive di lui: Corriere dello Sport: La decisione è stata presa: McTominay non...

Napoli, infortunio Lobotka: salta la sfida contro il TorinoPessime notizie per il centrocampo del Napoli: Antonio Conte perde ancora una volta Stanislav Lobotka, al terzo infortunio in questa stagione. anche questa volta, noie muscolari rallentano ... ilmattino.it

Napoli, infortunio McTominay: è arrivato il nuovo verdettoTiene banco l'infortunio di McTominay in casa Napoli in vista della sfida della 28^ giornata tra Napoli-Torino. Il ... fantamaster.it

Napoli-Torino, Lobotka unica certezza in mediana. In attesa dei pieni recuperi di Anguissa, De Bruyne e McTominay, lo slovacco sarà affiancato da Gilmour o Elmas. Serie B: c'è Juve Stabia-Samp - facebook.com facebook

#Napoli, #DeBruyne torna in gruppo. Sarà a disposizione contro il Torino x.com