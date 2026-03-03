Mayweather sfida Zambidis prima del match con Pacquiao

Nel 2026 Floyd Mayweather ha annunciato di voler partecipare a un incontro internazionale prima del suo match con Pacquiao. La sfida si svolgerà prima della rivincita prevista tra i due pugili. L’ex campione ha deciso di ampliare il proprio calendario di esibizioni e affrontare un avversario ancora da definire. La data e il luogo dell’evento non sono stati ancora comunicati.

Nel 2026 Floyd Mayweather amplia il proprio calendario di esibizioni, aprendo l'anno con un incontro internazionale che anticipa la prevista rivincita contro Manny Pacquiao. L'evento di giugno si svolgerà ad Atene, e rappresenta un test di forma mirato a preparare la sfida di settembre, offrendo al pubblico una nuova opportunità di intrattenimento sportivo senza alterare la programmazione ufficiale delle competizioni. Secondo Sky Sports, Mayweather affronterà Mike Zambidis, ex campione del kickboxing, in programma a giugno ad Atene, Grecia. L'incontro è concepito come preparazione tattica per la rivincita con Pacquiao prevista entro l'anno.