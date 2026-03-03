Maxi sequestro di Gpl quasi 2 tonnellate di gas irregolare | due denunciati

A Pisa, il 3 marzo 2026, sono state sequestrate oltre 120 bombole di Gpl e due persone sono state denunciate. L’intervento ha portato al ritiro di quasi due tonnellate di gas irregolare. Le autorità hanno effettuato i controlli che hanno portato al sequestro e alla denuncia, senza ulteriori dettagli su eventuali sviluppi o motivazioni.

Pisa, 3 marzo 2026 – Oltre 120 bombole di Gpl sequestrate e due persone denunciate. È il bilancio dei controlli effettuati nei giorni scorsi dai militari della guardia di finanza del comando provinciale di Pisa, impegnati in verifiche sul rispetto delle norme che regolano il deposito e la vendita dei prodotti energetici. In totale sono state sequestrate 127 bombole, per quasi due tonnellate di gas (1.990 chilogrammi), trovate in condizioni ritenute non conformi alla normativa sulla sicurezza. Il caso di Santa Maria a Monte. Il primo intervento è avvenuto in un distributore di carburanti a Santa Maria a Monte. I finanzieri della Compagnia di San Miniato, durante un’ispezione, hanno scoperto 49 bombole di Gpl – per un totale di 601 chilogrammi di gas – conservate all’interno di locali prefabbricati chiusi ermeticamente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maxi sequestro di Gpl, quasi 2 tonnellate di gas irregolare: due denunciati Leggi anche: Maxi sequestro in porto: due tonnellate di cocaina purissima Leggi anche: Casoria, contrabbando di sigarette: maxi sequestro da due tonnellate Tutto quello che riguarda Maxi sequestro di Gpl quasi 2... Ragusa, maxi sequestro di 117 bombole GPL: denunciato un uomo di ScicliGdiF Ragusa: sequestrate 117 bombole contenenti oltre 1.700 kg di gpl in un deposito non autorizzato. Denunciato un responsabile ... quotidianodiragusa.it Scicli, bombole di gas a cielo aperto: maxi sequestro della Guardia di FinanzaSCICLI, 16 Febbraio 2026 – Un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica è stato disinnescato dai finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa. Nell'ambito ... radiortm.it