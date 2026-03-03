Maxi operazione interforze ad Asti 60enne condannato per minacce e trovato con un arsenale in casa | i fatti

A Asti, un uomo di 60 anni è stato coinvolto in una vasta operazione interforze. Durante le verifiche, è stato trovato in possesso di un arsenale, tra cui pistole e migliaia di cartucce. L'uomo è stato condannato per minacce e detenzione illegale di armi. Le forze dell'ordine hanno sequestrato tutto il materiale rinvenuto nella sua abitazione.

Una condanna a due anni e sei mesi di reclusione, questo il bilancio di una complessa indagine condotta dalla Squadra Mobile di Asti e coordinata dalla Procura della Repubblica. Un cittadino astigiano di sessanta anni è stato riconosciuto colpevole dei reati di minacce e detenzione illegale di armi, esplosivi e materie esplodenti. La sentenza è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Asti con rito abbreviato. 60enne condannato ad Asti Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l'operazione ha visto impegnati numerosi reparti specializzati. Gli investigatori della Squadra Mobile di Asti, con il supporto delle pattuglie del...