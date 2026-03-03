Mattia Focchi è il allenatore della Libertas Forlì subentrando a Nello Caliendo

Mattia Focchi è il nuovo allenatore della Libertas Forlì, dopo aver preso il posto di Nello Caliendo. La squadra ha deciso di affidare a lui la guida tecnica, puntando a migliorare la coesione e la competitività del team nel prossimo campionato. La scelta è ufficiale e il cambiamento è stato comunicato dalla società.

La liberta di gestione tecnica si traduce in una revisione mirata della guida della squadra, con l'obiettivo di rafforzare coesione e competitività nel girone B della serie B1 femminile. L'aggiornamento riguarda una modifica del rapporto con l'allenatore in carica, accompagnata dall'ingresso di una nuova figura tecnica e dalla continuità di una struttura di supporto consolidata, pronta a indirizzare le prossime partite. La società comunica l'interruzione della collaborazione con l'allenatore Nello Caliendo e ringrazia per l'impegno profuso nel periodo recente. L'addio è accompagnato da una valutazione positiva del lavoro svolto nel palestra durante questa fase, con l'intento di proseguire su una traiettoria di crescita e risultati.