Matteo Salvini a Capriolo Brescia | La bretella si farà

Il ministro ha dichiarato che la bretella stradale tra Capriolo e Sarnico si farà. La notizia arriva dopo un annuncio ufficiale durante un evento a Capriolo, in provincia di Brescia. La realizzazione dell’opera è prevista nel prossimo futuro, secondo quanto affermato dal rappresentante del governo. Nessuna data precisa è stata ancora comunicata, ma l’impegno per la costruzione è stato confermato ufficialmente.

Presto la bretella stradale Capriolo-Sarnico potrebbe diventare una realtà Parola del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Matteo Salvini che questa sera ha incontrato il sindaco di Capriolo e una folta delegazione di altri primi cittadini del territorio della Franciacorta, del lago d’Iseo e delle Valcalepio (video Prandelli). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Matteo Salvini a Capriolo (Brescia): "La bretella si farà" La bretella Capriolo-Sarnico diventa realtà. Parola del ministro Matteo SalviniCapriolo (Brescia) – Presto la bretella stradale Capriolo-Sarnico potrebbe diventare una realtà Parola del Ministro delle Infrastrutture e della... "No alla bretella stradale di Capriolo"Europa Verde dice no alla bretella stradale Capriolo–Sarnico e rilancia la ferrovia Palazzolo–Paratico, considerata la possibile alternativa a una...