Mattarella | Nuova guerra sanguinaria e due visioni del mondo Non rassegniamoci all' indifferenza – Il video

Il presidente della Repubblica ha commentato la possibile insorgenza di una nuova guerra sanguinaria e ha evidenziato come nel mondo coesistano due visioni diverse. In un video diffuso, ha invitato a non rassegnarsi all’indifferenza, sottolineando l’importanza di superare le barriere della paura e della rassegnazione. Le sue parole arrivano in un momento di tensione internazionale e di crescente preoccupazione per i conflitti in corso.

(Agenzia Vista) Roma, 03 marzo 2026 "In questo nostro tempo è necessario rifuggire, abbattere i muri della paura, dell'indifferenza, della rassegnazione. È necessario vincere la tentazione dell'isolamento. Si vive in una comunità non in un insieme anonimo di individui che si ignorano a vicenda, indifferenti gli uni agli altri. In più la guerra è tornata a spargere sangue nel mondo in tante sue parti, anche non lontano dalla nostra Italia". Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per la consegna delle Onorificenze al merito della Repubblica italiana, 31 cittadini che si sono distinti per atti di eroismo e impegno civile.