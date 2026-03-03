Il presidente della Repubblica ha dichiarato che la guerra sta causando morte e distruzione in diverse aree del mondo, anche nelle vicinanze dell’Italia. Ha sottolineato che, nonostante questa realtà, non bisogna arrendersi o considerare tali situazioni come eventi inevitabili. La sua dichiarazione si concentra sull’attenzione alla presenza di conflitti armati e sulla necessità di non perdere la speranza.

“La guerra è tornata a spargere sangue nel mondo in tante sue parti, anche non lontano dalla nostra Italia”, ma “non dobbiamo rassegnarci né pensare che siano derive inevitabili”. È il monito lanciato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso della cerimonia al Quirinale per la consegna delle Onorificenze al merito della Repubblica italiana, istituite il 3 marzo di 75 anni fa. Sono stati 31 i cittadini insigniti per atti di eroismo e impegno civile, protagonisti di storie che, ha sottolineato il Capo dello Stato, rappresentano un esempio concreto di responsabilità e solidarietà. No ai muri della paura e dell’indifferenza. “In questo nostro tempo – ha ammonito Mattarella – è necessario rifuggire, abbattere i muri della paura, dell’indifferenza, della rassegnazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mattarella: “La guerra sparge sangue anche vicino a noi, ma non dobbiamo rassegnarci”

Mattarella: "La guerra è tornata a spargere sangue, anche vicino a noi"Oggi nel mondo si confrontano, ha aggiunto il capo dello Stato, "due modi contrapposti" di pensare: quello di chi è "interessato solo ai propri...

Mattarella, la guerra è tornata a spargere sangue anche vicino a noi. A Chigi vertice sull...AGI - "La guerra è tornata a spargere sangue anche non lontano dall'Italia", "a tutti i livelli si confrontano due modi contrapposti di pensiero:...

Tutti gli aggiornamenti su Mattarella La guerra sparge sangue...

Mattarella: la guerra è tornata a spargere sangueDurante la cerimonia di consegna delle onorificenze al merito della Repubblica, il Presidente elogia i cittadini che hanno dimostrato coraggio e solidarietà, sottolineando come le loro azioni rafforzi ... italiaoggi.it

Mattarella La guerra è tornata a spargere sangue anche non lontano da noiROMA (ITALPRESS) – La guerra è tornata a spargere sangue nelmondo, anche non lontanto dall’Italia. Emergono due modicontrapposti di pensare: quello di pensare solo ai propriinteressi imponendosi sugl ... toscanamedianews.it