Mattarella la guerra è tornata a spargere sangue anche vicino a noi Vertice a Chigi sull

AGI - "La guerra è tornata a spargere sangue anche non lontano dall'Italia", "a tutti i livelli si confrontano due modi contrapposti di pensiero: pensare a sé o condividere le difficoltà" per trovare soluzioni comuni e uscire insieme dai problemi; bisogna "non rassegnarsi" alla prima logica. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso della cerimonia per la consegna delle onorificenze al merito della Repubblica a cittadini che si sono distinti per atti di eroismo e impegno civile. "Avete contribuito a rendere più positiva e nobile la vita della nostra società", ha detto il Capo dello Stato rivolgendosi ai presenti, "le vostre sono storie di umanità solidale. 🔗 Leggi su Agi.it

Temi più discussi: Sviluppi della crisi in Iran, Meloni informa Mattarella. Contatti con i leader del Golfo; Guerra Usa-Iran, Meloni al telefono con Mattarella: timori di escalation nei paesi arabi. La task force per gli italiani; Cento anni per l'Ordinariato militare, incontri con il Papa e Mattarella; Napoli, Mattarella inaugura l'anno formativo della scuola dei magistrati.

