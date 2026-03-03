Il Matelica subisce la prima sconfitta sotto la guida di mister Santoni, perdendo in casa contro la Fermignanese. La squadra si trova ora a tre punti dalla zona playout. Durante la partita, alcuni giocatori hanno contestato l’arbitro. La sconfitta rappresenta un nuovo passo nel cammino del team in questa stagione.

Il Matelica mastica amaro dopo la sconfitta interna contro la Fermignanese, la prima della gestione di mister Santoni. Non è bastato il gol di bomber Tittarelli (quarta rete per lui in cinque gare al "Giovanni Paolo II") per portare a casa il sesto risultato utile consecutivo. A fine partita i biancorossi hanno protestato molto nei confronti della direzione di gara, in particolare hanno espresso perplessità sull’operato dell’arbitro Dovesi di Ancona e del suo collaboratore di linea Lauro di Jesi: il primo per il doppio giallo sventolato al difensore Marino ("un provvedimento apparso esagerato") e il secondo per un fuorigioco non ravvisato a Cordella nel momento in cui ha segnato il raddoppio ospite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Matelica, primo ko della gestione Santoni. Contestato l’arbitro, +3 sulla zona playout

Maceratese ko a L’Aquila. Zona playout a un punto1927 1 MACERATESE 0 (3-5-2): Michielin, Tavcar, Tomas, Brunetti, Astemio (24’ pt Cioffredi), De Grazia (1’ st Konate), Vecchione (1’ st Mantini),...

Baskérs, questo ko pesa. Ora sono in zona playoutLottano, sgomitano, ma dalla battaglia lunga 40’ i Baskérs escono sconfitti e cadono per 59-64 (parziali 20-21; 31-33; 48-50) contro il Bramante...

Approfondimenti e contenuti su Matelica, primo ko della gestione Santoni.

Temi più discussi: Matelica, primo ko della gestione Santoni. Contestato l’arbitro, +3 sulla zona playout; ECCELLENZA. Matelica e Trodica prendono un punto; Basket femminile A2. L’Halley Thunder deve rincorrere. Umbertide protagonista a Matelica; BASKET - serie dr2 maschile. Marex: secondo blitz in tre partite.

Matelica, primo ko della gestione Santoni. Contestato l’arbitro, +3 sulla zona playoutIl Matelica mastica amaro dopo la sconfitta interna contro la Fermignanese, la prima della gestione di mister Santoni. Non ... ilrestodelcarlino.it

Matelica, primo ko in campionato. Decisivo il rosso al difensore SanchezAlla quinta di campionato il Matelica perde il primato e l’imbattibilità sul campo dell’Osimana, dove mercoledì scorso era andata a... Alla quinta di campionato il Matelica perde il primato e ... ilrestodelcarlino.it

Prova di forza della Halley Matelica, che supera con autorità la Svethia e indirizza il match già nel secondo quarto con un parziale di 15-0 - facebook.com facebook