massimo merone grande orchestra e due capolavori

EMPOLI La stagione concertistica promossa dal Centro Studi Musicali Busoni torna ad animare il palazzo delle Esposizioni di Empoli e per farlo ospiterà l’ Orchestra Sinfonica "Città di Grosseto". L’appuntamento è per venerdì prossimo alle 21 con Massimo Merone sul palco. Il violinista e direttore d’orchestra ha infatti sostituito Giuseppe Garbarino per un imprevisto. Merone, che dirige dal 2000 l’Ensemble Corale "G. P. da Palestrina", nel 2025 è stato maestro preparatore per i concerti de Il Volo, trasmessi su Canale 5 ed è direttore dell’Orchestra Giovanile "Vivace" sin dalla sua fondazione. L’Orchestra Sinfonica "Città di Grosseto" sorge invece nel 1994 per volontà dell’amministrazione comunale della città maremmana per promuovere le sinergie tra le principali associazioni musicali locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

