Massimo Cappellari e Silvia Tiburzi i titolari di Casa Cappellari a Dubai | Viaggio infinito per arrivare in Oman | ora speriamo che riescano a rimpatriarci

VENEZIA - Massimo Cappellari e Silvia Tiburzi, i titolari di "Casa Cappellari", a San Polo, erano a Dubai in vacanza con la famiglia. Una vacanza normale, che serviva a ricaricare le batterie dopo un periodo di lavoro intenso. Non c'era nulla che facesse presagire un pericolo imminente. Poi, improvvisamente, la notizia che qualcosa stava cambiando. Da lontano l'eco della guerra, poi le bombe. Il suono dei missili abbattuti dalla contraerea e quel rumore tetro che accompagna la notte. Ora come state, come vi sentite? «Siamo moralmente provati, ma in salute, stiamo bene». Com'era la situazione finché vi trovavate a Dubai? «Hanno abbattuto tanti missili, il problema sono i droni, che stanno intervenendo, da quello che sappiamo, sull'aeroporto.