Marzo inizia con caldo record e cieli sabbiosi | anticiclone primaverile sull’Italia

A inizio marzo l’Italia si riscopre sotto un’onda di caldo record e cieli che ricordano più l’estate che la primavera. Un anticiclone di matrice primaverile si è stabilito sopra la penisola, portando temperature che sfiorano i 20°C e superano di 5-7 gradi la media stagionale. Le condizioni meteo sono caratterizzate da un cielo prevalentemente sabbioso e soleggiato.

L'inverno sembra ormai alle spalle: ci attende una settimana caratterizzata da un potente anticiclone che porterà temperature eccezionalmente miti, vicine ai 20°C in tutto il Paese, con valori di 5-7 gradi superiori alla media climatologica. Caldo record nelle principali città. Città come Roma e Firenze vivranno giornate con temperature da primato, dando l'illusione di essere già in piena primavera o quasi in estate. Giovedì 5 marzo, Firenze potrebbe battere un record che dura da 34 anni, risalente al 1992, mentre anche Roma registrerà valori straordinari. Anche il Nord non sarà risparmiato: Milano sfiorerà i 17-18°C, avvicinandosi ai massimi giornalieri registrati negli anni '90, secondo quanto riportato da iLMeteo.