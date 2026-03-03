Marzo 2026 | Mika Nino D’Angelo e Zero infiammano Bologna

A marzo 2026, Bologna si prepara a ospitare tre grandi nomi della musica italiana, con concerti che coinvolgeranno Mika, Nino D’Angelo e Zero. Gli eventi sono previsti nel capoluogo emiliano e attireranno appassionati da diverse regioni. La serata con Mika si svolgerà in un grande teatro, mentre Nino D’Angelo e Zero si esibiranno in location più intime e suggestive della città.

Marzo 2026 si annuncia come un mese vibrante per la scena musicale bolognese, con una programmazione densa che spazia dalla nostalgia anni '80 al clubbing moderno. La città ospiterà grandi nomi come Mika, Nino D'Angelo e Renato Zero, offrendo un calendario che copre ogni genere musicale. Tra Unipol Arena e teatri storici, il mese si trasforma in una vera e propria colonna sonora per il passaggio dall'inverno alla primavera. Il calendario inizia con forza il 2 marzo, quando Mika sceglie Bologna come prima tappa italiana del suo tour mondiale. L'artista, vincitore di un BRIT Award e con oltre 20 milioni di album venduti, porterà il suo spettacolo all'Unipol Arena. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Mika, Lucio Dalla e Zeno: 10 eventi da non perdere a Bologna dal 2 all’8 marzoBologna è laboratorio a cielo aperto dove i linguaggi della cronaca, del classico e del pop più muscolare si intrecciano senza soluzione di...

Nino D'Angelo in concerto a Bologna: "I miei meravigliosi anni '80..."Il grandissimo Nino D’Angelo torna dal vivo nei palazzetti di tutta Italia con il suo tour “I miei meravigliosi anni 80 bis” - Palasport Tour 2026.

Aggiornamenti e notizie su Marzo 2026: Mika, Nino D’Angelo e Zero...

Temi più discussi: I concerti di marzo da non perdere: Giorgia, Mika, Achille Lauro, Renato Zero, Neffa e gli altri; Bologna dal lunedì al venerdì: la guida ai 10 migliori eventi della settimana; Mika a Bologna | 20 milioni di dischi e il ritorno del primo concerto; Musica Mika è all’Unipol Arena A teatro Bisio Insinna e Fiume.

I concerti di marzo tra Mika, Luchè e RosalíaGuida ragionata a tour e festival del mese. Tra i protagonisti anche Jason Derulo, Wu Tang Clan, Nomadi, Banco del Mutuo Soccorso, Le Orme, Frida Bollani Magoni ... repubblica.it

Mika il 4 marzo in concerto a TorinoMIKA prosegue con grande successo lo Spinning Out Tour, la sua nuova tournée mondiale partita il 6 febbraio da Amiens, in Francia, che ha già attraversato Regno Unito, Lussemburgo, Svizzera, Belgio e ... radiowebitalia.it

Il primo marzo del 2005 ci lasciava ALBERTO CASTAGNA (Castiglion Fiorentino, 23 dicembre 1945 – Roma, 1º marzo 2005), giornalista, conduttore e autore televisivo italiano, Debuttò in televisione come giornalista del TG2, lasciando poi la testata per condu - facebook.com facebook

Antonio Fabrés “Era uno di quei giorni di marzo in cui il sole splende caldo e il vento soffia freddo:quando è estate nella luce e inverno nell’ombra.” Dickens #BuongiornoATutti @Rebeka80721106 @DonatoMarinelli @dianadep1 @DavLucia @ValerioLivia @ x.com