Martellata fatale alla sorella durante litigio | condanna bis per omicidio

Un uomo di 65 anni di Scafati è stato condannato a 11 anni di reclusione dalla Corte d'Assise d'appello per aver ucciso la sorella durante un litigio in casa. Durante la lite, l'uomo ha colpito la vittima con un martello alla testa. La condanna è stata confermata e il processo si è concluso con questa decisione.

Colpì la sorella con un martello in testa, al culmine di un litigio in casa: la Corte d'Assise d'appello conferma gli 11 anni di reclusione per un 65enne di Scafati. L'accusa era omicidio volontario. I giudici - nel dispositivo emesso ieri - hanno rigettato la richiesta di ergastolo della procura.