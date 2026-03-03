Marotta | Negli ultimi 20 anni in Europa sono stati costruiti 250 nuovi stadi in Italia solo 5

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Dazn riguardo al nuovo stadio di Milano, che l’Inter sta costruendo in collaborazione con il Milan. Ha evidenziato come in Europa siano stati realizzati 250 nuovi stadi negli ultimi vent’anni, mentre in Italia solo cinque. La decisione di lavorare con il Milan si basa sulla storia condivisa tra le due società.

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Dazn per approfondire il tema del nuovo stadio di Milano, che i nerazzurri stanno realizzando in joint venture con i cugini del Milan: "Abbiamo deciso di farlo con il Milan perché è una matrice unica, la storia lo dice. A San Siro hanno giocato per decenni sia Milan che Inter. Milano è Milan e Inter. Era logico continuare questo percorso perché entrambi i club hanno idee futuristiche sul nuovo impianto che deve rispettare gli standard di modernità, sicurezza e ospitalità.

