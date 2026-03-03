Marina di Carrara | 27 pini storici al viale Colombo trapianto

A Marina di Carrara, ventisette pini storici lungo il viale Colombo sono stati recentemente trapiantati dall'Autorità Portuale. L’operazione ha suscitato discussioni tra residenti e ambientalisti, mentre le piante sono state rimosse per motivi legati a interventi di riqualificazione dell’area. La procedura si è conclusa con il trasferimento degli alberi in nuove sedi, senza ulteriori dettagli sulle modalità adottate.

Marina di Carrara è teatro di un'operazione controversa che vede l'Autorità Portuale impegnata nello sradicamento di ventisette pini storici situati sul viale Colombo. L'intervento, presentato come un trapianto necessario per la rifacimento del marciapiede, solleva gravi dubbi sulla reale sopravvivenza degli alberi. La professoressa Florida Nicolai denuncia che il trapianto di pini adulti comporta tassi di mortalità superiori a quelli di sopravvivenza, trasformando l'operazione in una morte differita. Nonostante una perizia agronomica della dottoressa Marina Gandolfo certifichi la salute degli esemplari, l'azione procede senza che sia stata chiarita l'identità della categoria che ha richiesto l'intervento.