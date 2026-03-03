Marina Casini parla di bioetica

Marina Casini, giurista e bioeticista, è stata ospite del Serra club guidato da Paolo Giraldi. Nel 2024 è stata confermata come presidente nazionale del Movimento per la vita. Durante l'incontro, ha affrontato temi legati alla bioetica e alle questioni etiche nel campo della salute. La sua presenza ha attirato l'attenzione di membri e partecipanti dell'associazione.

Marina Casini, giurista e bioeticista, confermata nel 2024 come presidente nazionale del "Movimento per la vita" è stata ospite del Serra club guidato da Paolo Giraldi. La Casini (nella foto), lo ricordiamo, era stata recentemente a Prato in occasione dell'inaugurazione della nuova sede del "Centro di aiuto alla vita", trasferito nella zona centrale di via Cavour grazie alla donazione della volontaria Nicla Rosati che ha messo a disposizione la casa di famiglia per sostenere il servizio a favore della maternità, il sostentamento delle mamme e del nascituro. Il Serra club è l'associazione cattolica formata da laici che con una struttura...