Marco Cadeddu è il vicequestore

Da ieri, il vicequestore Marco Cadeddu ha assunto il ruolo di capo di Gabinetto presso la Questura di Bergamo, sostituendo il precedente responsabile. La nomina è stata ufficializzata e Cadeddu ha preso servizio nella nuova posizione, continuando a ricoprire un ruolo di rilievo all’interno della struttura di polizia locale. La sua nomina segue un cambio al vertice della Questura.

Cambio al vertice della Questura di Bergamo. Da ieri il vice questore della Polizia Marco Cadeddu (foto) è il nuovo capo di Gabinetto. Nato a Cagliari, Cadeddu è laureato in Giurisprudenza all'università degli studi di Cagliari e ha conseguito un Master di II livello in Scienze della Sicurezza all'università "La Sapienza" di Roma. Entrato in Polizia nel 2003, ha maturato un articolato percorso professionale in diversi ambiti. Dopo l'esperienza alla Digos della Questura di Milano, nel 2012 ha assunto la direzione della Squadra mobile di Lecco, coordinando indagini complesse in materia di traffico di stupefacenti, reati contro la Pubblica amministrazione e criminalità informatica.