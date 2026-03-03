marathon bungie ha svelato la roadmap dei contenuti in arrivo dopo il lancio

Bungie ha annunciato la roadmap ufficiale di Marathon, presentando i dettagli sui contenuti previsti dopo il lancio. La pianificazione include la suddivisione delle stagioni, il supporto post-lancio e le novità che arriveranno su PC, PS5 e Xbox Series X|S. La comunicazione fornisce indicazioni precise sui futuri aggiornamenti e le tempistiche di rilascio.

Bungie ha pubblicato la roadmap ufficiale dei contenuti di Marathon, delineando nel dettaglio struttura delle stagioni, supporto post-lancio e novità in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series XS. Il team ha chiarito che il modello sarà completamente stagionale e gratuito, con aggiornamenti regolari pensati per far evolvere costantemente il mondo di Tau Ceti IV. L’obiettivo dichiarato è mantenere alta la tensione tipica degli extraction shooter, rendendo il loot sempre significativo e garantendo un punto di ingresso equilibrato a ogni nuova stagione. Bungie ha rivelato che le stagioni avranno una durata di circa tre mesi. Ogni ciclo introdurrà nuovi contenuti e funzionalità in grado di modificare il modo in cui si affronta la sopravvivenza, si sviluppa il proprio “power floor” e si progredisce nel corso della stagione. 🔗 Leggi su Game-experience.it

