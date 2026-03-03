Mancuso | incontro con i sindaci colpiti da Henry e cicloni

Il vicepresidente della Regione Calabria ha incontrato i sindaci dei comuni che hanno subito danni dalle recenti ondate di maltempo, inclusi uragani e cicloni. Sono stati discussi i primi interventi necessari e le prossime azioni da intraprendere per affrontare l’emergenza. L’obiettivo è coordinare le risposte e pianificare le risorse disponibili per supportare le comunità colpite.

Il vicepresidente della Regione Calabria, Filippo Mancuso, ha avviato una serie di incontri operativi con i sindaci dei comuni colpiti dalle recenti ondate meteorologiche. Questa prima fase di confronto riguarda specificamente le aree del Tirreno Cosentino, dello Ionio, del Reggino e del Catanzarese, devastate dall'uragano Henry e da successivi cicloni atlantici che hanno causato ingenti danni dovuti alle mareggiate. L'obiettivo immediato è verificare sul campo l'entità delle distruzioni e illustrare le opportunità offerte dall'Ordinanza di Protezione Civile n. 1180 del 2026, già attiva per alcuni comuni dell'area ionica.