Mamma voglio fare l’influencer Le piattaforme il nostro futuro?

Una giovane ragazza esprime il desiderio di diventare influencer, chiedendosi se le piattaforme social possano rappresentare il suo futuro. La conversazione si concentra sulla decisione tra seguire la passione o il mercato del lavoro, evidenziando la necessità di trovare un equilibrio tra le opportunità occupazionali e le proprie inclinazioni personali. La riflessione riguarda le scelte professionali in un contesto in rapido cambiamento.

Nella scelta del lavoro della vita, è meglio seguire la passione oppure il mercato? Di certo, bisogna trovare un equilibro tra le possibilità di occupazione e le nostre inclinazioni. Il mondo del lavoro è cambiato, anche grazie all’AI; si tratta di cambiamenti negativi? Non sempre: le professioni di piattaforma possono dare più impiego, maggiore flessibilità ed equilibrio tra vita privata e professione. Di contro, il rischio è che non è stato ancora introdotto un inquadramento contrattuale. Come ci ha spiegato il dott. Carozza, di Confartigianato, c’è una rivoluzione nei mestieri: essere specializzati e pronti a cambiare, anche integrando le nuove tecnologie ai lavori dei "nonni" in chiave social. 🔗 Leggi su Lanazione.it

