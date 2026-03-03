Mamma uccide i figli di 5 e 6 anni | Perché l’ho fatto

Una donna ha ucciso i figli di 5 e 6 anni e ha confessato: “Perché l’ho fatto”. La tragedia si è consumata in una casa di famiglia, dove la donna ha agito, causando la morte dei bambini. La polizia ha arrestato la madre poco dopo l’accaduto e sta conducendo gli accertamenti necessari. La scena del delitto è stata sequestrata dagli investigatori per le indagini.

All’apparenza poteva sembrare l’ennesima tragedia domestica consumata tra le mura di una casa di famiglia. Ma dietro quelle fiamme e quel silenzio irreale si nascondeva qualcosa di molto più inquietante. Una madre convinta che la propria abitazione fosse abitata da presenze oscure, terrorizzata dall’idea di essere in pericolo, ha trasformato una giornata qualunque in una scena da orrore puro. >> Italia. 17enne si addormenta sul tram, poi l’orrore disumano: cosa gli hanno fatto Secondo la ricostruzione degli investigatori, la donna avrebbe prima colpito con un coltello il figlio di sei anni, ferendolo mortalmente al petto. Subito dopo avrebbe cosparso l’abitazione con liquidi infiammabili, utilizzando un innesco artigianale composto da liquido per accendini e benzina. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

“Gliel’ha chiesto Dio”. Orrore in famiglia, mamma uccide i figli di 7 e 9 anniLa notizia è riemersa lentamente, come accade nei casi più complessi, dopo mesi di silenzi, atti giudiziari e udienze lontane dai riflettori.

