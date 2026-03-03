Maltrattamenti all’asilo | schiaffo al marito della maestra scatta controdenuncia per minacce verbali

Una donna ha dato uno schiaffo al marito della maestra coinvolta nell’inchiesta sui presunti maltrattamenti all’asilo delle Battistine di Benevento. In risposta, quest’ultimo ha presentato una controdenuncia per minacce verbali. La vicenda si è arricchita di un nuovo episodio, aggiungendosi alle recenti notizie legate al caso che ha sollevato attenzione sulla situazione dell’asilo.

Si arricchisce di un nuovo sviluppo la vicenda dell'aggressione collegata all'inchiesta sui presunti maltrattamenti all'asilo delle Battistine di Benevento. Dopo la denuncia scattata nei confronti del padre di uno dei bambini coinvolti, accusato di aver schiaffeggiato il marito di una delle insegnanti indagate, emerge ora una versione opposta dei fatti. Lo stesso genitore avrebbe infatti presentato a sua volta denuncia nei confronti dell'uomo, sostenendo di essere stato minacciato verbalmente poco prima dell'episodio. Secondo quanto riferito dal padre del bambino, assistito dall'avvocato Antonio Leone, l'incontro tra i due sarebbe avvenuto in modo casuale davanti a un centro commerciale cittadino.