MAI SUCCESSO! CANALE 5 | LA RUOTA DELLA FORTUNA SI FERMA PER LA COPPA ITALIA

Su Canale 5 torna la trasmissione della Coppa Italia, dopo essere stata trasmessa esclusivamente su Italia 1. La ruota della fortuna, che di solito occupa gli schermi di questa rete, si ferma per dare spazio al calcio, che torna in diretta sulle sue frequenze. La programmazione si modifica per offrire agli spettatori le partite del torneo nazionale.

Il grande calcio in esclusiva assoluta torna sulle reti Mediaset con la Coppa Italia. Dopo aver dirottato tutte le partite su Italia 1, finalmente si torna su Canale 5. Martedì 3 e mercoledì 4 marzo torna la competizione nazionale con le semifinali d’andata. Le due sfide saranno visibili in esclusiva in chiaro su Canale 5 e Italia 1, oltre che streaming su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it. Martedì 3 marzo, su Canale 5, in diretta dallo stadio Sinigaglia di Como dalle ore 21.00 andrà in scena “Como-Inter”. Il prepartita della sfida, a partire dalle ore 20.40, sarà visibile in diretta su Canale 5, oltre che in streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Bubinoblog

