La guerra tra gli Stati Uniti e l'Iran, iniziata circa 47 anni fa, ha caratteristiche di ambiguità e repressione, senza mai essere ufficialmente dichiarata. L'attentato che ha segnato l'inizio di questa lunga serie di conflitti e di azioni violente ha dato il via a una sequenza di eventi sanguinosi, attentati e alleanze che si sono susseguiti nel tempo. Questa storia si sviluppa attraverso una serie di episodi che coinvolgono entrambe le parti.

Questa non è la guerra di Donald Trump. Il conflitto fra l’Iran e l’America ha opposto l’ayatollah Khomeini e Jimmy Carter, lo stesso Khomeini e Ronald Reagan, poi il suo pupillo Khamenei a tutti gli altri presidenti americani. E il termine “guerra” non è metaforico. Non si tratta solo di rivalità geopolitica, strategica, ideologica. Da quarantasette anni questo conflitto ha seminato una lunga scia di morti: vittime di attacchi diretti o più spesso di terrorismo, “proxy-war”, offensive scatenate per procura da milizie che agiscono come sicari dell’Iran. Ricordare le “battaglie” di questa guerra interminabile, il bilancio dei morti, serve a inquadrare gli eventi attuali nel contesto storico giusto. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Mai dichiarata, "sparsa", ambigua: la guerra Usa-Iran dura da 47 anni. L'attentato da cui partì tutto, la scia di sangue: la storia

