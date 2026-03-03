Magnino ed Elia rientri chiave Dionisi tra dubbi e conferme

Domani l’Empoli sarà in campo contro il Bari con due rientri fondamentali: Magnino ed Elia, che tornano a disposizione per la partita. L’allenatore ha anche convocato Dionisi, che si trova tra conferme e dubbi sulla sua presenza. La gara si svolgerà allo stadio San Nicola alle ore 20.

di Simone Cioni Due rientri importanti caratterizzano l'impegno di domani dell'Empoli al San Nicola di Bari (fischio d'inizio alle 20). Dopo aver scontato il proprio turno di squalifica, infatti, tornano a disposizione Magnino ed Elia, due pedine fondamentali per dare solidità ed imprevedibilità al centrocampo. Visti gli impegni ravvicinati, si gioca a quattro giorni dal pareggio casalingo col Cesena con all'orizzonte già la successiva trasferta di Catanzaro domenica prossima, appare scontato il loro impiego dal primo minuto con Magnino che dovrebbe quindi andare a riprendersi il proprio ruolo di mezzala destra al posto di Haas, mentre Elia sarà nuovamente schierato sulla fascia.