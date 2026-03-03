Mafia sui social | 70% dei giovani è il bersaglio del reclutamento

Secondo le ultime analisi, il 70% dei giovani è stato raggiunto da messaggi di reclutamento da parte di gruppi mafiosi sui social media. La presenza di queste organizzazioni si manifesta attraverso post e profili che mirano a coinvolgere i più giovani, utilizzando piattaforme come Facebook, Instagram e TikTok. Le strategie di infiltrazione digitale continuano a crescere, rendendo più difficile il riconoscimento dei tentativi di manipolazione.

La battaglia contro la criminalità organizzata si sposta oggi sul terreno digitale, dove i gruppi mafiosi cercano di reclutare nuovi seguaci tra i più giovani. Durante un incontro tenutosi questa mattina all'Istituto di Istruzione Superiore Statale di Acireale, la deputata regionale del Movimento Cinquestelle Jose Marano ha lanciato un appello diretto agli studenti dell'IIS Gulli e Pennisi. Il messaggio è inequivocabile: costruire una coscienza civile solida è l'unico scudo efficace contro le proposte di scorciatoie che potrebbero arrivare da ambienti illegali. L'iniziativa rientra nel Premio Libera Impresa, un progetto volto a diffondere la cultura della legalità nelle scuole etnee.