Madre strangolata a mani nude | Mauro Pedrotti condannato all' ergastolo

Mauro Pedrotti è stato condannato all’ergastolo dalla corte d’Assise di Brescia in seguito a un procedimento giudiziario in cui è stato riconosciuto responsabile della morte di una donna, uccisa a mani nude. La decisione arriva dopo una lunga fase di accertamenti e udienze, in cui si è valutata la dinamica del delitto e le prove presentate in tribunale.

Accogliendo la richiesta della pm Ines Bellesi, che rappresentava la pubblica accusa, Mauro Pedrotti è stato condannato all'ergastolo dalla corte d'Assise di Brescia. Il 7 febbraio 2024, l'operaio di 58 anni uccise a mani nude la madre Santina Delai, 78 anni, nella casa di quest'ultima a Puegnago. Non ci sono mai stati dubbi sulle responsabilità del delitto: Pedrotti inscenò una finta rapina, ma in realtà aveva appena ucciso la madre strangolandola con uno straccio. Si presume che il movente fosse economico: pare che Pedrotti avesse bisogno di soldi, e per questo motivo avrebbe voluto vendere la casa in cui abitava insieme alla moglie, di fianco alla madre.