Madonna delle Novene | la risposta al grido di una giovane malata

Una giovane donna riceve una diagnosi difficile dai medici, ma decide di non arrendersi allo sconforto. Inizia a rivolgersi alla Madonna delle Novene, pregando con costanza e fede. Dopo un periodo di preghiera, la ragazza si trova di fronte a un evento che sorprende chi le sta intorno, segnando un cambiamento inatteso nella sua condizione.

Una giovane riceve una diagnosi infausta dai dottori. Lei non si fa prendere dallo sconforto e comincia a pregare la Madonna: Nostra Signora delle Novene ascolta le sue suppliche e interviene in maniera davvero inattesa. Pareva ormai finita per Fortuna Agnelli, giovane donna napoletana molto devota alla Madonna del Santo Rosario di Pompei. Correva l’anno 1884 e per lei non sembrava davvero esserci più nulla da fare. Il brutto male che le avevano diagnosticato i medici le arrecava grande sofferenza e risultava incurabile. I dottori non le avevano lasciato speranze. Ai loro occhi Fortunata era spacciata. Così le avevano consigliato di cominciare a prepararsi alla morte. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

