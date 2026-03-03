MADDI OLTRE IL CONFINE di Edurne Portela | recensione

La casa editrice Voland, con la traduzione di Giulia Di Filippo, ha pubblicato Maddi oltre il confine, della scrittrice basca Edurne Portela: la vera storia di Maria Josefa Sansberro, una donna straordinaria che ha lavorato instancabilmente come agente della Resistenza, al confine tra Spagna e Francia. Trama. Anni ’30 del ’900. María Josefa Sansberro detta Maddi, donna indipendente e piena di contraddizioni, cattolica e divorziata, senza figli e al contempo madre, gestisce un albergo molto popolare ai piedi del Monte Larrún, al confine tra Spagna e Francia. Finché un giorno la guerra non bussa inesorabile alla sua porta e un manipolo di soldati tedeschi requisisce l’intero edificio, riconvertendone le stanze in alloggi per l’alto comando dell’esercito. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

