Macon si allena per la prima volta con la Dinamo Sassari

Macon si è allenato per la prima volta con la Dinamo Sassari, che ha inserito un nuovo giocatore nel roster. Dopo una fase di verifica, il team ha iniziato la preparazione per adattarsi alle esigenze tattiche. L’allenamento ha rappresentato il primo passo ufficiale del nuovo elemento nel gruppo. La squadra prosegue con gli allenamenti in vista delle prossime partite.

Dinamo Sassari procede con l’inserimento di un nuovo elemento nel roster, un arrivo che segue una fase di verifica ePrep per l’adeguamento tattico. Si delineano scenari di rotazione complementare e potenziali contributi offensivi, con la squadra che punta a consolidare la propria dinamica di lavoro in vista degli impegni prossimi. Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari ha accolto Daryl Macon nel gruppo, con l’americano che si è presentato per il primo contatto con lo staff tecnico e con i compagni di squadra. Le indicazioni ufficiali prevedono la possibilità che Macon possa essere disponibile fin dalla prima sessione di lavoro e, in base alle condizioni, possa tornare utile già per la partita di sabato contro l’Aquila Trento. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Macon si allena per la prima volta con la Dinamo Sassari Macon in azione con la Dinamo SassariQuesto testo sintetizza le condizioni che regolano l’uso delle immagini presenti sul sito e le pratiche relative a privacy e contatti. Dinamo Sassari ufficializza l'ingaggio di MaconDinamo Banco di Sardegna Sassari amplia la propria diagonale offensiva con l’ingaggio di una guardia statunitense capace di mettere su punti e ritmo... Aggiornamenti e notizie su Dinamo Sassari Temi più discussi: Il nuovo acquisto della Dinamo Daryl Macon atteso a Sassari in tarda serata; Contro Treviso servirà concentrazione; Dinamo Sassari: arriva Daryl Macon, subito in campo in vista di Trento. Dinamo Sassari, è arrivato Daryl Macon: oggi primo allenamentoDaryl Macon Jr - nuovo acquisto della Dinamo - è arrivato a Sassari ed è pronto a unirsi al gruppo per il primo allenamento in biancoblu. L'americano potrebbe essere a ... pianetabasket.com Dinamo Sassari: arriva Daryl Macon, subito in campo in vista di TrentoL’arrivo è previsto per oggi: sosterrà le visite mediche e già domani dovrebbe essere a disposizione dello staff per il primo allenamento. Per Daryl Macon, ... pianetabasket.com Dinamo Inizia ufficialmente l'avventura con la maglia della Dinamo Sassari per Daryl Macon - facebook.com facebook Derby alla Dinamo Lab Vittoria esterna 49-72 contro l’Asinara Waves Porto Torres: decisivo il secondo quarto con Papi e gestione finale senza rischi. 13 pt per Papi, 10 per Murakami. #dinamolab #sardegna #iwbf #fipic #lacasadeigiganti x.com