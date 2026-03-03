Maccabi Hapoel e Dubai cambiano sede | ecco le nuove destinazioni in EuroLeague

Euroleague ha comunicato che il Maccabi, l'Hapoel e il Dubai cambiano le sedi delle loro partite casalinghe. Le tre squadre si spostano verso nuove destinazioni per le prossime gare di EuroLeague, modificando così gli impianti in cui si svolgeranno le partite in casa. La decisione riguarda esclusivamente i luoghi delle partite, senza altre variazioni nelle modalità di svolgimento.

Maccabi Tel Aviv chiede il rinvio del derby contro l'Hapoel all'EuroLeagueUna sfida storica tra due protagoniste di Tel Aviv attira l’attenzione non solo sul parquet, ma anche sul piano logistico e geopolitico.

Basket, l’Eurolega sospende tre partite con protagoniste Dubai e le squadre israelianeIl conflitto in Medio Oriente comincia ad avere delle ripercussioni anche sullo svolgimento delle competizioni sportive, portando alla cancellazione di ... oasport.it

EuroLeague: anche Maccabi - Hapoel Tel Aviv è stato rinviataLa sfida di EuroLeague tra Maccabi Tel Aviv e Hapoel Tel Aviv, valida per la 30ª giornata, è stata ufficialmente rinviata a causa dell’escalation della crisi in Medio Oriente. pianetabasket.com

EUROLEGA - Ufficialmente rinviate le partite del Round #30 Maccabi-Hapoel e Partizan-Dubai. Adesso la squadra di Itoudis, attualmente al 6° posto, ha 2 partite da recuperare. - facebook.com facebook

EUROLEGA - Giocatori bloccati a Dubai, Maccabi che chiede il rinvio del derby con Hapoel che - oltre a non giocare domani - risponde piccato ai rivali. Nuove "vecchie" grane per Eurolega...e siamo nel momento clou x.com