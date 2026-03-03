Macbook pro si potenziano con i nuovi modelli m5

L’azienda ha annunciato l’arrivo dei nuovi MacBook Pro dotati dei chip M5 Pro e M5 Max, parte della famiglia M5. Questi modelli sono progettati per offrire prestazioni più elevate per i compiti più impegnativi su notebook. La presentazione delle nuove versioni hardware si inserisce in un programma di aggiornamenti continui per i dispositivi di gamma alta.

l’azienda continua a presentare novità hardware di rilievo, questa volta con i nuovi chip m5 pro e m5 max, parte della famiglia m5 e destinati ai notebook più potenti per gestire task impegnativi. Le innovazioni odierne si inseriscono in una linea avviata circa un anno fa con i primi modelli m5, proiettando le prestazioni verso livelli superiori rispetto ai predecessori. Gli annunci odierni si aggiungono a quanto annunciato il 2 marzo, tra cui il nuovo ipad air con chip m4, il telefono iPhone 17e e una serie di accessori compatibili. Il m5 max rappresenta la soluzione più avanzata di Apple, destinata a professionisti che richiedono la massima potenza di calcolo grafico e la maggiore ampiezza di banda di memoria unificata. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

