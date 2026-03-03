Macbook pro potenziati dai nuovi modelli m5

Apple ha presentato i nuovi modelli di MacBook Pro dotati dei processori M5 Pro e M5 Max, appartenenti alla famiglia M5. Questi laptop sono progettati per affrontare carichi di lavoro molto pesanti e sono destinati a utenti professionali che richiedono alte prestazioni. La presentazione si concentra sulle caratteristiche tecniche e sull’upgrade hardware rispetto ai modelli precedenti.

Questo testo sintetizza le novità di Apple nel settore hardware destinato ai notebook professionali, focalizzandosi sui nuovi M5 Pro e M5 Max, appartenenti alla famiglia M5 e pensati per gestire workload particolarmente impegnativi. L’annuncio odierno segue comunicazioni del 2 marzo che avevano introdotto anche il nuovo iPad Air con M4, l’ iPhone 17e e una serie di accessori compatibili, ribadendo l’impegno dell’azienda nel potenziare la gamma hardware. apple m5 pro e m5 max: architettura fusion e potenza grafica. La chiave dell’offerta è rappresentata dall’ architettura Fusion, capace di combinare due die in un System-on-Chip, includendo un controller di memoria unificato, un Media Engine, un Neural Engine, capacità Thunderbolt 5 e una nuova CPU a 18 core. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com © Mondoandroid.com - Macbook pro potenziati dai nuovi modelli m5 Leggi anche: Apple aggiorna i Mac: arrivano MacBook Pro con M5 Pro e M5 Max e il nuovo MacBook Air con M5 I nuovi MacBook con M5 Pro e Max potrebbero essere imminenti(Adnkronos) – L'attesa per la prossima generazione di MacBook Pro sembra destinata a esaurirsi nel giro di poche settimane. NUOVO MacBook PRO M5 Recensione e vs. M4 e M4 Max