Lutto nel sindacalismo pisano | se n' è andato Fabio Fontanelli

Nel sindacalismo pisano si registra un lutto con la scomparsa di Fabio Fontanelli, figura riconosciuta come punto di riferimento della Fiom di Pisa. La Fiom Toscana ha espresso cordoglio per la perdita di Fontanelli, che era un compagno stimato all’interno dell’organizzazione. La notizia ha suscitato dolore tra i membri del sindacato e tra coloro che avevano condiviso il suo percorso.

La Fiom Toscana esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Fabio Fontanelli, compagno e punto di riferimento della Fiom di Pisa. "Con Fabio perdiamo un compagno generoso, appassionato e coerente, che ha dedicato la propria vita alla difesa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.