lupimannaggia al mamu – 27 febbraio 2026
Il MAMU – Magazzino Musica ospiterà una serata dedicata alla musica dal vivo il 27 febbraio 2026. L’evento si focalizza sulla nuova scena indipendente italiana e offrirà uno spazio dedicato alle esibizioni di artisti emergenti. La serata si svolgerà negli spazi del locale, con l’obiettivo di promuovere e far conoscere nuovi talenti nel panorama musicale italiano.
La musica dal vivo torna protagonista negli spazi del MAMU – Magazzino Musica con una serata dedicata alla nuova scena indipendente italiana. Venerdì 27 febbraio 2026, i Lupimannaggia saranno tra i protagonisti degli eventi del MAMU, portando sul palco un progetto musicale intenso, autentico e.
