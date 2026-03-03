L’Università di Padova per un 8 marzo diffuso ecco tutte le iniziative in programma a marzo 2026

L’Università di Padova ha annunciato una serie di iniziative per l’8 marzo 2026, che si svolgeranno nel mese di marzo. Gli eventi sono stati organizzati per promuovere il dialogo sulla parità di genere e coinvolgere la cittadinanza in discussioni sui diritti delle donne e la lotta contro la violenza. Le attività prevedono incontri pubblici e momenti di confronto aperti a tutti gli interessati.

Un pomeriggio con Artemisia. Traiettorie della violenza contro le donne tra arte, storia e attualità proposto dal Dipartimento di Diritto pubblico internazionale e comunitario La Sfilata delle Farfalle Rosa in memoria di Federico Rea, direttore della cattedra e della Divisione di Chirurgia toracica dell'Azienda Ospedale Università di Padova Scienziate. Appunti sparsi di genio femminile: visita tematica e silent reading al Museo Poleni proposto dal Dipartimento di Fisica e Astronomia Da domenica 8 marzo a giovedì 16 aprile: 8 marzo diffuso.