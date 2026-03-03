Lungomare Falcomatà un mese dopo la mareggiata Lacava | Degrado e polemiche sulla gestione

A circa un mese dalla violenta mareggiata che ha colpito Reggio Calabria, la situazione del lungomare Falcomatà rimane al centro delle discussioni. La gestione dell’area e le condizioni della passeggiata vengono ancora commentate da diversi cittadini e amministratori locali. La questione del degrado e delle polemiche sulla manutenzione sono al centro del dibattito pubblico.

"A quasi un mese dalla violenta mareggiata che ha colpito Reggio Calabria, la situazione della Via Marina continua a far discutere. Il tratto simbolo del centro cittadino, il lungomare Falcomatà, si presenta ancora segnato dai danni del maltempo, tra detriti accumulati, rifiuti sulla battigia.