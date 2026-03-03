Luna di sangue oggi l’eclissi totale | cos’è e quando vederla

Oggi, martedì 3 marzo, si verifica un’eclissi totale di luna, il primo grande evento astronomico del 2026. La luna diventa rossa durante il fenomeno, che può essere osservato in alcune zone del mondo. L’evento dura diverse ore e interessa molte aree geografiche, offrendo un’occasione unica per gli appassionati di astronomia di ammirare il cielo.

(Adnkronos) – Eclissi totale di luna, oggi martedì 3 marzo, primo grande evento astronomico del 2026. Caratterizzata dal tipico colore rosso scuro del nostro satellite – e per questo soprannominata 'Luna di sangue' – l'eclissi totale avverrà quando disco lunare, Sole e Terra saranno perfettamente allineati e il satellite entrerà nel cono d'ombra terrestre. Un'eclissi lunare,.

Immagina di uscire la sera, alzare lo sguardo e vedere la Luna cambiare colore lentamente. Non è un filtro. Non è un effetto speciale. È il cielo che fa il suo spettacolo. Il 3 marzo la Terra si metterà esattamente tra il Sole e la Luna. Per un attimo perfetto, l’ombr - facebook.com facebook

