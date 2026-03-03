L’ultima sera di Chiara Poggi e Alberto Stasi insieme | la ricostruzione minuto per minuto della difesa
Nella sera del 12 agosto 2007, Alberto Stasi si trovava nella villetta di Garlasco insieme a Chiara Poggi. I consulenti della difesa hanno esaminato e presentato una relazione dettagliata sugli accertamenti informatici effettuati sul computer di Stasi in quella stessa notte. La ricostruzione minuto per minuto dell’evento è stata oggetto di analisi durante la difesa.
I consulenti della difesa di Alberto Stasi hanno presentato una loro relazione con tutti gli accertamenti informatici sul pc del loro assistito la sera del 12 agosto 2007 (quella prima dell'omicidio) quando era nella villetta di Garlasco con Chiara Poggi. Ecco cosa avrebbero fatto minuto per minuto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
«Chiara Poggi trovò i file porno di Stasi la sera prima del delitto», la nuova analisi della famiglia della vittima: l’ultimo attacco ad Alberto StasiUna consulenza informatica commissionata dalla famiglia Poggi prova a ribaltare quanto emerso nei giorni scorsi sul caso Garlasco.
I consulenti di Stasi: “La sera prima dell’omicidio tra Alberto e Chiara rapporto sereno”. Ma i Poggi smentisconoLa consulenza della difesa di Alberto Stasi sul pc ha svelato che "Chiara Poggi, tra le 21.
