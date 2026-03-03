L’ultima sera di Chiara Poggi e Alberto Stasi insieme | la ricostruzione minuto per minuto della difesa

Nella sera del 12 agosto 2007, Alberto Stasi si trovava nella villetta di Garlasco insieme a Chiara Poggi. I consulenti della difesa hanno esaminato e presentato una relazione dettagliata sugli accertamenti informatici effettuati sul computer di Stasi in quella stessa notte. La ricostruzione minuto per minuto dell’evento è stata oggetto di analisi durante la difesa.